Olbia non si presenta al lavoro per ore | lo trovano morto in auto nel parcheggio dell' ospedale

A Olbia, un uomo di 46 anni è stato trovato morto in auto nel parcheggio dell’ospedale. Secondo quanto si apprende, Fabio Balzano non si è presentato al lavoro e, dopo ore di assenza, è stato scoperto senza vita nel veicolo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o circostanze.

Al lavoro, in aeroporto, lo aspettavano da diverso tempo ma di Fabio Balzano nemmeno una traccia. L'uomo, 46enne di Olbia, è stato ritrovato solo ore dopo, senza vita nella sua auto posteggiata nel parcheggio dell'ospedale Giovanni Paolo II. Probabilmente il tragico epilogo di un disperato tentativo di raggiungere il pronto soccorso in una situazione di difficoltà ed emergenza., A scoprire il cadavere nel pomeriggio di giovedì alcuni colleghi, che erano usciti a cercarlo preoccupati dalla sua assenza e non riuscendo a contattarlo in nessun modo. Fabio Balzano è stato individuato nella sua auto, posteggiato vicino all'ospedale. I colleghi, notandolo, hanno sfondato il vetro di un finestrino e allertato immediatamente il pronto soccorso.