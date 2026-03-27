Un uomo è stato aggredito da un collega nel parcheggio aziendale, evento che è stato considerato come infortunio sul lavoro dall’Inail. L’ente ha riconosciuto la natura dell’incidente, attribuendolo all’attività svolta nel contesto lavorativo. La vicenda riguarda un episodio di violenza tra colleghi avvenuto al di fuori degli ambienti interni dell’azienda, ma legato alle funzioni svolte sul luogo di lavoro.

Tempo di lettura: 2 minuti L’aggressione da parte di un collega rientra nella casistica degli infortuni sul lavoro. Un qualcosa di impensabile fino a qualche tempo fa e, invece, non è proprio così. A fare ordine ed emergere questa circostanza è stato il ricorso di un lavoratore, assistito dalla Cgil, contro l’Inail che aveva respinto, in primo luogo la domanda di riconoscimento dell’infortunio motivando il tutto con un rischio legato a qualcosa di estraneo al lavoro. La storia riguarda un lavoratore dipendente di un’azienda del settore alimentare che era stato aggredito da un collega nel parcheggio dell’azienda. Litigio che ha causato lesioni con la prognosi di un mese e postumi che dovranno essere valutati in futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredito dal collega nel parcheggio dell’azienda, l’Inail riconosce l’infortunio sul lavoro

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