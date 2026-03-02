Fumo in una scuola primaria scatta l' allarme antincendio | evacuati bambini e maestre

Alle 13.40 i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in una scuola primaria a Prata di Pordenone dopo che l’allarme antincendio si è attivato a causa di fumo all’interno dell’edificio. Immediatamente sono stati evacuati i bambini e le insegnanti presenti, mentre i soccorritori sono entrati per verificare la situazione e gestire l’emergenza. La presenza di fumo ha portato all’intervento rapido delle forze di sicurezza.

I Vigili del fuoco del Comando di Pordenone stanno intervenendo dalle ore 13.40 per un allarme antincendio scattato presso una scuola primaria a Prata di Pordenone (PN) a causa di fumo all'interno della struttura. I soccorritori, al loro arrivo, hanno trovato tutti gli occupanti del plesso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Fumo nella scuola primaria, scatta l'allarme antincendio: evacuati ?96 bambini, 6 insegnanti e 2 cuochePRATA DI PORDENONE - Allarme incendio nella scuola primaria a Prata di Pordenone intorno alle 13. Perdita di gas all’asilo. Evacuati 48 bambini grazie alle maestre : "Problema a una valvola"L’odore di gas era molto forte, così le maestre non hanno perso neanche un attimo: hanno preso i piccoli e li hanno portati fuori, avvertendo subito... Tutti gli aggiornamenti su Fumo. Temi più discussi: Oms: Europa prima per tabacco, boom svapo tra ragazze; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Colpita da missili una scuola femminile, la Mezzaluna Rossa iraniana: Strage di bambine, 108 le vittime; Incendio nel vano caldaie di un'azienda, paura per la colonna di fumo nera fuoriuscita da un capannone. Attimi di panico in Friuli: fumo in una scuola elementare, evacuati 96 bambiniAllarme antincendio in una primaria di Prata di Pordenone: evacuati 96 alunni, causa un corto circuito. PRATA DI PORDENONE – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 2 marzo 2026, per un ... nordest24.it Fumo in una scuola del Pavese, evacuate materna ed elementare: 4 bambini e una maestra in ospedaleLa scuola primaria e la materna di Torre d’Isola (Pavia) sono state evacuate a causa di un fumo denso e un forte odore proveniente dall’esterno. Una maestra e 4 bambini sono stati portati in ospedale. fanpage.it Allarme incendio poco prima delle 14 in una scuola primaria di Prata di Pordenone. Un centinaio di bambini, 6 insegnanti e due addette alla cucina sono uscite non apena hanno visto del fumo all'interno dell'edificio. Fumo provocato da un cortocircuito. I vigili - facebook.com facebook Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Israele attacca il Libano. Fumo sull’ambasciata Usa a Kuwait City. Segui tutti gli aggiornamenti a questo link x.com