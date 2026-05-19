Cade in un pozzo di 5 metri | operaio ferito trasportato in ospedale

Questa mattina, alle 9.30, a Pontecagnano Faiano si è verificato un incidente sul lavoro quando un operaio è caduto in un pozzo di cinque metri. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto per estrarlo e prestare le prime cure. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine e i tecnici incaricati di accertare le cause dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui