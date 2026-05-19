Cade in un pozzo di 5 metri | operaio ferito trasportato in ospedale
Questa mattina, alle 9.30, a Pontecagnano Faiano si è verificato un incidente sul lavoro quando un operaio è caduto in un pozzo di cinque metri. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto per estrarlo e prestare le prime cure. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine e i tecnici incaricati di accertare le cause dell’accaduto.
Questa mattina, intorno alle 9.30, a Pontecagnano Faiano si è verificato un incidente sul lavoro che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Un operaio, mentre era impegnato in alcune attività lavorative, è improvvisamente caduto all’interno di un pozzo profondo circa 5 metri. Subito è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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