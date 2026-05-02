Durante una cerimonia in una località sul Garda, un base jumper è caduto accidentalmente mentre si trovava in volo. I soccorsi intervenuti sul posto hanno soccorso immediatamente la persona, che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La caduta è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, e le autorità stanno analizzando le cause dell'incidente. La festa si è svolta normalmente, mentre i soccorsi si sono occupati della persona coinvolta.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il base jumper a cadere proprio durante la cerimonia?. Quali sono le cause esatte che hanno provocato la caduta accidentale?. Come hanno coordinato i soccorsi i diversi corpi di salvataggio presenti?. Quali misure cambieranno per la sicurezza tra sport estremi e tradizioni?.? In Breve Soccorso coordinato tra Guardia Costiera di Torbole, pompieri di Riva, Molina e Ledro.. Specialisti del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno assistito le operazioni.. L'incidente è avvenuto il 2 maggio 2026 presso la zona del Ponale.. Evento coincidente con la benedizione dei barcaroi e l'imbarcazione Sperone.. Un base jumper è precipitato nel lago di Garda stamattina, 2 maggio 2026, nei pressi del Ponale a Riva, durante la tradizionale benedizione dei barcaroi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Base jumper cade nel Garda: salvato dai soccorsi a Riva durante la festa

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie correlate

Precipita nel lago durante la “benedizione dei barcaroi”: paura per un base jumperSono stati momenti di paura quelli di stamattina, 2 maggio 2026, per un base jumper che, per motivi che non sono ancora stati resi noti, è...

Cade in un dirupo. Salvato nel buio dai vigili del fuocoSiena, 7 aprile 2026 – Intervento complesso la scorsa notte per salvare un uomo caduto in un profondo dirupo.