Ex Ilva morto operaio di 26 anni | è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri

Un operaio di 26 anni, impiegato nella ditta di pulizie Gea Power, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa 10 metri all’interno del reparto Agglomerato dell’ex Ilva di Taranto. La tragedia si è verificata mentre lavorava nel sito siderurgico. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita.

Un operaio della ditta di pulizie Gea Power dell’indotto ex Ilva è precipitato da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato del siderurgico di Taranto. L’operaio si chiamava Loris Costantino, aveva 26 anni e la caduta da un altezza di circa dieci metri gli è stata fatale a causa delle gravi ferite riportate: lesioni al torace e ad un braccio. Secondo quanto riferito da fonti sindacali, la vittima è stata subito soccorsa. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dello Spesal. Ancora da accertare dinamica e responsabilità. Il 12 gennaio, in un incidente simile, morì l’operaio 46enne Claudio Salamida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

