Cade dal tetto che stava pulendo | 70enne in ospedale dopo un volo di 3 metri

Un uomo di 70 anni stava pulendo i pannelli fotovoltaici sul tetto della propria casa quando, improvvisamente, è scivolato e caduto da un'altezza di tre metri. La caduta si è verificata in strada, dove l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Era salito sul tetto della sua abitazione per pulire i pannelli fotovoltaici, quando all’improvviso scivola e cade da 3 metri di altezza, finendo in strada.L’incidente si è verificato intorno alle 15.40 di oggi, sabato 7 marzo, in via Serraglio 8 a Cesano Maderno. A rimanere ferito un uomo di 70 anni. Sul poto sono immediatamente arrivati in codice rosso i sanitari del 118 con un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo ha riportato importanti lesioni a seguito della caduta ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Monza San Gerardo.Sul posto sono anche giunti i carabinieri della compagnia di Desio per indagare sull'accaduuto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Cade dal tetto che stava pulendo: 70enne in ospedaleEra salito sul tetto della sua abitazione per pulire i pannelli fotovoltaici, quando all’improvviso scivola e cade in strada.

Cade da un’impalcatura mentre ripara tetto: pauroso volo, operaio portato in ospedalePistoia, 4 marzo 2026 – Incidente questa mattina, mercoledì 4 marzo, a Case Nuove di Masiano, alla periferia della città.

