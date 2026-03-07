Cade dal tetto che stava pulendo | 70enne in ospedale

Un uomo di 70 anni stava pulendo i pannelli fotovoltaici sul tetto della sua casa quando, improvvisamente, è scivolato e è precipitato in strada. La caduta ha richiesto l'intervento dei soccorsi e l'uomo è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Era salito sul tetto della sua abitazione per pulire i pannelli fotovoltaici, quando all’improvviso scivola e cade in strada.L’incidente si è verificato intorno alle 15.40 di oggi, sabato 7 marzo, in via Serraglio 8 a Cesano Maderno. A rimanere ferito un uomo di 70 anni. Sul poto sono immediatamente arrivati in codice rosso i sanitari del 118 con un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo ha riportato importanti lesioni a seguito della caduta ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Monza San Gerardo.Sul posto sono anche giunti i carabinieri della compagnia di Desio per indagare sull'accaduuto. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Incidente, cade dalla bici a Monza: 70enne grave in ospedaleBruttissima caduta per un ciclista in via della Birona a Monza nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre.

Tragedia in campagna, 70enne muore schiacciato dall'albero che stava tagliandoUn uomo di 70 anni è morto questa mattina a Città di Castello, nella zona di Fabbrecce, a pochi chilometri dalla frazione di Trestina, mentre era...

ENG SUB | Versatile Mage Season 3 | Yuewen Animation

Contenuti utili per approfondire Cade dal tetto che stava pulendo 70enne....

Temi più discussi: Stefano Contiero cade dal tetto durante l'installazione dei pannelli fotovoltaici e muore a 51 anni sotto gli occhi dei colleghi; Cade dal tetto mentre lavora, 52enne lotta per la vita; SAONARA | 50ENNE CADE DAL TETTO E MUORE, UNA VICINA: L’HO VISTO PRECIPITARE; Monfalcone, cade dal tetto di un capannone e muore.

Stefano Contiero cade dal tetto durante l'installazione dei pannelli fotovoltaici e muore a 51 anni sotto gli occhi dei colleghiSAONARA (PADOVA) - Montare i pannelli fotovoltaici nei tetti delle case era la sua specialità. Un'operazione che avrà effettuato negli anni centinaia di volte. ilgazzettino.it

Cade dal tetto che stava pulendo: 70enne in ospedaleEra salito sul tetto della sua abitazione per pulire i pannelli fotovoltaici, quando all’improvviso scivola e cade in strada. L’incidente si è verificato intorno alle 15.40 di oggi, sabato 7 marzo, in ... monzatoday.it

Cade sulla pista da sci e perde conoscenza, salvato dai poliziotti - facebook.com facebook

Cade l'occupazione negli Usa in febbraio dopo molti mesi positivi, -92.000 posti. Cattive notizie per Trump The U.S. lost 92,000 jobs in February, a widespread and unexpected downturn for a job market that continues to struggle across a broad range of sector x.com