Incidente sul lavoro | uomo di 50 anni cade dal tetto a Castellamonte altezza di 5 metri arriva l’elisoccorso

Nella mattinata del 16 aprile 2026, un incidente sul lavoro si è verificato a Castellamonte, in via San Sebastiano 24. Un uomo di 50 anni è caduto da un tetto alto circa cinque metri, provocando l'intervento dell'elisoccorso. La dinamica esatta dell’accaduto e le condizioni dell’uomo sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e accertamenti.

Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile 2026. A Castellamonte, un uomo di 50 anni che lavorava in via San Sebastiano 24 è caduto dal tetto, alto circa cinque metri. È stato soccorso dai sanitari del 118 di Azienda Zero, intervenuti con un’ambulanza e l’elisoccorso del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cade dal tetto durante una manutenzione, sul posto l'elisoccorso: gravissimo un uomo Cade da cinque metri di altezza, muore sul lavoro a 38 anniPieve Santo Stefano (Arezzo), 20 febbraio 2026 – Tragedia a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caduto dal tetto del capannone, giovane lavoratore ricoverato in ospedale in prognosi riservata; Infortunio sul lavoro a Olginate, soccorsi urgenti in azione; Incidente sul lavoro in una ditta: operaio 43enne travolto da un muletto. E' stato trasportato in ospedale in codice rosso; Ancora un operaio morto sul lavoro: ecco chi era Domenico di Ponzio, 38enne colpito da un palo della luce nel cimitero di Taranto. Modica. Incidente sul lavoro a Pozzo Cassero: cede un ramo durante la potatura, uomo precipita dalla scalaMODICA, 16 Aprile 2026 - Brutto incidente sul lavoro, fortunatamente senza conseguenze tragiche, quello avvenuto nella mattinata di giovedì nella zona rurale ... radiortm.it INFORTUNIO SUL LAVORO A PAVULLO: OPERAIO PRECIPITA DA UNA CISTERNAIncidente sul lavoro a Pavullo. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, un operaio che stava lavorando presso la sede della Cooperativa Il Dragone di via Giardini è caduto, ferendosi gravemente. Se ... tvqui.it Alla guida del mezzo c'era il padre. Da accertare ancora la dinamica dell'incidente - facebook.com facebook Montichiari: incidente sulla SP236, coinvolti un camion e due auto. Nessun ferito grave, ma il conducente del mezzo pesante positivo all’alcol (0,97 g/l). Strada riaperta alle 12:20. #lagodigarda #cronaca #incidenti x.com