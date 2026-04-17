Incidente sul lavoro cade dal tetto per sei metri e viene trovato ore dopo | è grave

Da milanotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile a Busto Arsizio, un uomo di 50 anni è caduto da un’altezza di circa sei metri mentre lavorava su un tetto di un capannone. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata e l’uomo è stato scoperto ore dopo, in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 17 aprile a Busto Arsizio, Varese. Un uomo di 50 anni è stato trovato ferito in condizioni delicate sul pavimento di un capannone. Il rinvenimentoLa chiamata ai soccorsi è arrivata da un edificio situato in via degli Osti, al civico 2, intorno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Palermo: Incidente sul lavoro, morti due operai

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Panoramica sull’argomento

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