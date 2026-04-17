Incidente sul lavoro cade dal tetto per sei metri e viene trovato ore dopo | è grave

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile a Busto Arsizio, un uomo di 50 anni è caduto da un’altezza di circa sei metri mentre lavorava su un tetto di un capannone. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata e l’uomo è stato scoperto ore dopo, in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale.