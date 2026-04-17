Incidente sul lavoro cade dal tetto per sei metri e viene trovato ore dopo | è grave
Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile a Busto Arsizio, un uomo di 50 anni è caduto da un’altezza di circa sei metri mentre lavorava su un tetto di un capannone. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata e l’uomo è stato scoperto ore dopo, in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale.
Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 17 aprile a Busto Arsizio, Varese. Un uomo di 50 anni è stato trovato ferito in condizioni delicate sul pavimento di un capannone. Il rinvenimentoLa chiamata ai soccorsi è arrivata da un edificio situato in via degli Osti, al civico 2, intorno.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Palermo: Incidente sul lavoro, morti due operai
Notizie correlate
Leggi anche: Incidente sul lavoro: uomo di 50 anni cade dal tetto a Castellamonte (altezza di 5 metri), arriva l’elisoccorso
Leggi anche: Salento, cade da quattro metri: incidente sul lavoro nel cantiere, grave operaio
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Grave infortunio sul lavoro, un giovane cade dal tetto di un capannone: è in prognosi riservata al Bufalini; Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Caduto dal tetto del capannone, giovane lavoratore ricoverato in ospedale in prognosi riservata; Taranto, incidente sul lavoro. Cade un palo e muore un 38enne.
Incidente sul lavoro, cade dal tetto per sei metri e viene trovato ore dopo: è graveL'uomo, 50 anni, è stato rinvenuto sul pavimento in condizioni delicate. Sul caso indagano le forze dell'ordine ... milanotoday.it
Grave incidente sul lavoro a Castellamonte: uomo cade da un tettoUn volo di circa cinque metri, poi l’impatto violento al suolo. Grave incidente sul lavoro questa mattina in via San Sebastiano 24, dove un uomo di 50 anni è precipitato dal tetto di un edificio ... giornalelavoce.it
Macerata, falsa versione su un incidente stradale con una Tesla. Carabiniere accusato di favoreggiamento. «No, era in... facebook
Incidente sul lavoro a Vicenza, operaio di 67 anni muore al depuratore di Casale x.com