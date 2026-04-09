Un bambino di un anno e mezzo è caduto nel pomeriggio da una finestra al secondo piano di un edificio in via Ada Negri, nella zona Pilastro di Bologna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale in codice rosso. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’accaduto. La scena è stata ispezionata dagli agenti di polizia per le verifiche del caso.

Un bambino di circa un anno e mezzo è precipitato nel pomeriggio da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona Pilastro. E' successo intorno alle 17. Per cause ancora da chiarire, il bambino è caduto dalla finestra di un appartamento, cadendo sul cemento della zona sottostante, dove si trovano i garage. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova in rianimazione, prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e della Scientifica. Le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono affidate alla Squadra mobile.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna, è grave

Bimbo di un anno e mezzo precipita dal secondo piano al Pilastro: è gravissimoTragedia al Pilastro, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è precipitato da una finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri.

Cede la ringhiera della scuola, bimbo di 9 anni cade dal quarto piano: è graveAGI - "E' vigile e cosciente" il bimbo di nove anni, caduto dal terrazzino di una scuola di Pietra Ligure, nel Savonese, questa mattina.

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Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna, è gravissimoBOLOGNA – È precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, nel rione Pilastro di Bologna, e ora è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione all’Ospedale Maggiore, ... dire.it

Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna, è graveUn bambino di circa un anno e mezzo è precipitato nel pomeriggio da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona Pilastro. gds.it

Bologna, bimbo di 18 mesi precipita dalla finestra al secondo piano: è gravissimo x.com

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