Caccia Nato abbatte droni ucraini sull' Estonia Kiev chiede scusa

Nella regione orientale dell’Estonia, un caccia della Nato ha abbattuto un drone ucraino mentre sorvolava l’area del lago Vörtsjärv. L’incidente si è verificato di recente e ha coinvolto un velivolo senza pilota. Dopo l’accaduto, le autorità di Kiev hanno presentato ufficialmente le scuse per l’episodio. Non sono stati riportati danni o feriti legati a quanto avvenuto. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze presenti nella regione.

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