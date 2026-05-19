Caccia Nato abbatte droni ucraini sull' Estonia Kiev chiede scusa

Da iltempo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione orientale dell’Estonia, un caccia della Nato ha abbattuto un drone ucraino mentre sorvolava l’area del lago Vörtsjärv. L’incidente si è verificato di recente e ha coinvolto un velivolo senza pilota. Dopo l’accaduto, le autorità di Kiev hanno presentato ufficialmente le scuse per l’episodio. Non sono stati riportati danni o feriti legati a quanto avvenuto. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze presenti nella regione.

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Un caccia della Nato ha abbattuto un drone ucraino nei cieli dell'Estonia.Il velivolo senza pilota è stato intercettato sopra il lago Vörtsjärv. Il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha confermato la notizia, sostenendo che molto probabilmente si trattava di un drone ucraino, puntato verso obiettivi nella Russia nord-occidentale ma deviato nella direzione sbagliata.  Questa teoria è stata confermata anche dal presidente della commissione per gli affari esteri del parlamento estone, Marko Mihkelson. La premier del paese baltico Kristen Michal ha sottolineato che l'abbattimento dimostra "che siamo ancora in grado di gestire la situazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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