Donald Trump ha chiesto aiuto a Volodymyr Zelensky per contrastare i droni provenienti da Teheran. Nei giorni scorsi, si è parlato di un crescente interesse di vari paesi per ottenere intercettori ucraini, che potrebbero essere utilizzati contro le minacce aeree. La richiesta di Trump si inserisce in un quadro più ampio di rapporti tra Washington e Kiev, con possibili scambi di supporto e risorse militari.

E alla fine Donald Trump ha chiesto aiuto a Volodymyr Zelensky. Se per anni gli Stati Uniti hanno fornito supporto logistico e militare all'Ucraina, ora i ruoli potrebbero invertirsi. Per respingere gli attacchi dei droni iraniani, il Pentagono avrebbe infatti richiesto al presidente ucraino un supporto specifico per la protezione contro gli Shahed. Un fatto, questo, che potrebbe mettere Kiev in una posizione vantaggiosa non solo sul piano militare, ma anche su quello politico e strategico. Se l'esperienza maturata dall'Ucraina nella difesa contro i droni dovesse diventare utile anche per gli Stati Uniti e i loro alleati, Kiev potrebbe infatti rafforzare il proprio peso nei rapporti con Washington, ottenendo anche un supporto diplomatico contro la Russia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump chiede aiuto a Zelensky per contrastare i droni di Teheran: perché tutti vogliono gli intercettori ucraini (e cosa può ottenere Kiev in cambio)

