Caccia al 74enne con Alzheimer | ricerche tra Ostuni e Cisternino

Le forze dell'ordine stanno concentrando le ricerche di un uomo di 74 anni con Alzheimer tra i comuni di Ostuni e Cisternino. Le squadre sono impegnate nelle zone rurali e nelle aree boscose, con l’obiettivo di rintracciare la persona scomparsa. Si chiede attenzione a eventuali segnalazioni riguardanti l’abbigliamento, in particolare una giacca di colore scuro e pantaloni chiari, che potrebbero aiutare a riconoscerlo durante le ricerche. Al momento, non sono stati forniti altri dettagli sul suo aspetto.

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? Punti chiave Dove si stanno concentrando le squadre di ricerca tra i tre comuni?. Quali dettagli sull'abbigliamento possono aiutare a identificare l'uomo?. Come stanno operando i soccorritori nelle zone boschive più impervie?. Chi può fornire informazioni utili per le ricerche in corso?.? In Breve Scomparso martedì 19 maggio nella zona di contrada Pascarosa tra Ostuni e Cisternino.. La commissaria Erminia Cicoria coordina Vigili del Fuoco e Protezione Civile nelle aree rurali.. L'anziano indossa un maglione verde e pantaloni dello stesso colore al momento della scomparsa.. Informazioni utili possono essere segnalate al numero 0831 337411 del Commissariato di Ostuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia al 74enne con Alzheimer: ricerche tra Ostuni e Cisternino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scomparso un pensionato: ricerche in corso tra Ostuni, Cisternino e CeglieOSTUNI - Sono in corso dal pomeriggio di oggi (martedì 19 maggio) le ricerche di Paolo Argentieri, 74enne affetto da Alzheimer scomparso nella zona... Schianto tra camion e auto, sacerdote 74enne incastrato nell'abitacolo. Con l'elisoccorso al Maggiore: è graveÈ ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma il sacerdote 74enne Don Piergiorgio Torreggiani, coinvolto in un incidente...