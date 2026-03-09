Schianto tra camion e auto sacerdote 74enne incastrato nell' abitacolo Con l' elisoccorso al Maggiore | è grave

Un incidente si è verificato alle 15 di lunedì 9 marzo lungo la strada Cispadana a Boretto, coinvolgendo un camion e un’auto. Un sacerdote di 74 anni, a bordo dell’auto, è rimasto incastrato nell’abitacolo e è stato estratto dai soccorritori. Trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma, si trova in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

È ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma il sacerdote 74enne Don Piergiorgio Torreggiani, coinvolto in un incidente che si è verificato alle ore 15 di lunedì 9 marzo lungo la Cispadana a Boretto. L'auto a bordo della quale stava viaggiando, una Jeep Renegade bianca, si è scontrata con un camion. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'auto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: l'elisoccorso, la polizia stradale, i vigili del fuoco di Guastalla. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

