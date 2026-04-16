Ultimissime Inter LIVE | le novità di formazione in vista del Cagliari la conferenza stampa di Chivu Pronti 100 milioni per il mercato estivo

Nella giornata di oggi si sono susseguite diverse novità per l'Inter. È stata annunciata una conferenza stampa di Chivu, mentre si parla di un budget di 100 milioni di euro destinato al mercato estivo. Inoltre, sono state fornite indicazioni sulle prossime iniziative di formazione in vista della partita contro il Cagliari. La redazione di Inter News 24 ha aggiornato in tempo reale le ultime notizie riguardanti la squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 16 APRILE. Inter Cagliari, le ultime da Appiano: Pio Esposito favorito su Bonny. In difesa Chivu lancia lui. Inter Cagliari, Chivu è pronto a lanciare da titolare De Vrij in difesa. Pio Esposito in coppia con Thuram in attacco. Le ultime Conferenza stampa Chivu pre Inter Cagliari: «Bastoni domani non sarà convocato, ecco quando tornano Lautaro e Bisseck».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le novità di formazione in vista del Cagliari, la conferenza stampa di Chivu. Pronti 100 milioni per il mercato estivo SPALLETTI applaude la JUVE: Squadra in condizione!. E su IGOR TUDOR... | Serie A Enilive | DAZN Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu. Pronti 100 milioni per il mercato estivodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: il Barcellona preme per Bastoni. Pronti 100 milioni per il mercato estivodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Formazioni ufficiali Inter-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Bisseck, Lautaro, Pio Esposito, Soulé e Malen; Live - Bastoni ammette e dà una lezione a tutti! Chivu show, la vigilia di Bodo-Inter: le ultime; Probabili formazioni Inter-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Bisseck, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro Martinez, Kilicsoy e Sebastiano Esposito; DIRETTA - ULTIMISSIME Como-Inter: SENZA Lautaro, nodo Scudetto, probabili formazioni - INTER NEWS. Inter-Roma, ancora problemi per Calhanoglu: le ultimeLe ultime Inter news riguardano le condizioni fisiche di Calhanoglu dopo le gare con la Turchia. Chivu spera di averlo con la Roma ... interlive.it Como-Inter live: le ultime sulle scelte di Chivu e FabregasSegui Como-Inter, gara della 32esima giornata di Serie A ... msn.com Ultimissime verso Inter-Cagliari, formazioni, conferenza Chivu, stop Bastoni e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecipare all facebook #Bastoni- #Barcellona, nuovi contatti con l'Inter nelle ultime settimane. E ora spunta una possibile contropartita x.com