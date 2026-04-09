Mercato Inter Musmarra lancia la bomba! C’è un obiettivo concreto sul taccuino di Marotta e Ausilio Il nome

Alfio Musmarra, nel corso di un’intervista, ha confermato il nome di un esterno italiano come uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter. La trattativa coinvolge il direttore sportivo e il dirigente del club, che stanno seguendo da vicino questa operazione. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre o sui tempi, ma il nome di questo giocatore è al centro delle discussioni attuali.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Alfio Musmarra ha confermato il nome di Palestra: l’esterno italiano è uno dei principali obiettivi dei nerazzurri. L’ Inter di Cristian Chivu, salda al comando con 72 punti, non si ferma ai successi sul campo ma accelera nella costruzione del nuovo ciclo 2026. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Secondo quanto riportato dal giornalista Alfio Musmarra sul suo canale YouTube, il nome di Marco Palestra è una realtà concreta: il club nerazzurro avrebbe individuato nel giovane talento di proprietà dell’Atalanta (attualmente in prestito al Cagliari) l’esterno ideale per completare la rosa. PAROLE – « In caso di difesa a quattro, vedo poco assortita la coppia di centrali Bisseck-Akanji. 🔗 Leggi su Internews24.com

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