BYD presenta la Blade Battery 2.0 e la tecnologia di ricarica Flash, progettata per offrire tempi di ricarica più rapidi e una maggiore durata delle batterie. La ricarica Flash, sviluppata internamente, può raggiungere potenze fino a 1500 kw attraverso un singolo correttore. La nuova batteria Blade di seconda generazione mira a migliorare le prestazioni complessive dei veicoli elettrici.

BYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash, sviluppata internamente, in grado di erogare fino a 1500 kw attraverso un unico correttore, e con la seconda generazione della sua batteria Blade.Le due tecnologie garantiscono insieme velocità di ricarica straordinarie, indipendentemente dalle condizioni. Una ricarica dal 10% al 70% richiede solo cinque minuti, mentre dal 10% al 97% richiede solo nove minuti. Anche a una temperatura di -30 °C, condizioni che normalmente comporterebbero una drastica riduzione della velocità, il caricabatterie FLASH è in grado di ricaricare una Blade 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging, per una ricarica più veloce e duratura

Articoli correlati

BYD estende la garanzia della Blade Battery a 8 anni o 250.000 kmMILANO (ITALPRESS) – BYD ha rafforzato il proprio impegno verso i propri clienti estendendo la garanzia delle Blade Battery a otto anni o 250.

Leggi anche: OpenAI lancia GPT-5.4: più potente, più veloce e più affidabile

Altri aggiornamenti su Blade Battery

Temi più discussi: La nuova batteria di BYD si ricarica in 9 minuti; BYD Blade Battery 2.0: addio attese, il pieno elettrico si fa in 10 minuti; BYD Blade Battery 2.0, la ricarica è da record: dal 10 al 97% in 10 minuti a 1,5 MW | Quattroruote.it; Byd lancia la batteria che si ricarica in 9 minuti e presenta la Denza Z9 GT da oltre 1.000 km di autonomia.

BYD svela le Blade Battery 2.0 con ricarica record: dal 10 al 97% in 9 minuti a 1.500 kWBYD svela le nuove Blade Battery 2.0: batterie LFP con densità energetica migliorata e ricarica ultrarapida. Dal 10% al 70% in soli 5 minuti e fino al 97% in 9 minuti grazie alle nuove colonnine Flash ... motorbox.com

BYD rivendica i titoli di EV a più lunga autonomia e di SUV a 3 file con la nuova batteria Blade 2.0Mentre BYD sta mangiando il pranzo di Tesla e le sue vendite aumentano drasticamente in Europa, mentre la casa automobilistica di Elon Musk crolla del 17%, l'azienda sta investendo in nuove tecnologie ... notebookcheck.it

Tecnoandroid. BLOODTHXRN · SI AI AI. BYD rivoluziona la ricarica delle auto elettriche BYD ha presentato la nuova Blade Battery 2.0, una tecnologia che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui ricarichiamo le auto elettriche. La novità più impressio - facebook.com facebook