BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging per ricarica più veloce e duratura

BYD ha annunciato il lancio della batteria Blade 2.0 e della tecnologia di ricarica Flash, progettata per offrire tempi di ricarica più veloci e maggiore durata delle batterie. La ricarica Flash, sviluppata internamente, può raggiungere potenze fino a 1500 kW tramite un singolo correttore. Questi sviluppi puntano a migliorare la diffusione dei veicoli elettrici sul mercato.

BYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash, sviluppata internamente, in grado di erogare fino a 1500 kw attraverso un unico correttore, e con la seconda generazione della sua batteria Blade. Le due tecnologie garantiscono insieme velocità di ricarica straordinarie, indipendentemente dalle condizioni. Una ricarica dal 10% al 70% richiede solo cinque minuti, mentre dal 10% al 97% richiede solo nove minuti. Anche a una temperatura di -30 °C, condizioni che normalmente comporterebbero una drastica riduzione della velocità, il caricabatterie FLASH è in grado di ricaricare una Blade 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging per ricarica più veloce e duratura Articoli correlati BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging, per una ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash,... BYD, arrivano Blade Battery 2.0 e Flash Charging per una ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash,... Tutti gli aggiornamenti su Blade Battery Temi più discussi: La nuova batteria di BYD si ricarica in 9 minuti; BYD Blade Battery 2.0: addio attese, il pieno elettrico si fa in 10 minuti; BYD Blade Battery 2.0, la ricarica è da record: dal 10 al 97% in 10 minuti a 1,5 MW | Quattroruote.it; Byd lancia la batteria che si ricarica in 9 minuti e presenta la Denza Z9 GT da oltre 1.000 km di autonomia. BYD lancia Blade Battery 2.0 e flash charging per ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash ... msn.com Blade Battery 2.0 e Flash Charging: la svolta di BYD per ricariche da recordBYD unisce una batteria LFP di seconda generazione e colonnine fino a 1.500 kW per portare la ricarica delle auto elettriche a livelli quasi da carburante ... notizie.it Tecnoandroid. BLOODTHXRN · SI AI AI. BYD rivoluziona la ricarica delle auto elettriche BYD ha presentato la nuova Blade Battery 2.0, una tecnologia che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui ricarichiamo le auto elettriche. La novità più impressio - facebook.com facebook