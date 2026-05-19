La disputa tra Sonia Bruganelli e Marco Salvati si è intensificata, arrivando a coinvolgere pubblicamente i social media. Di recente, Sonia ha pubblicato chat private, mentre Marco ha risposto accusandola di aver commesso un reato. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti utenti, che seguono con interesse gli sviluppi del confronto tra i due. Nessuna delle parti ha ancora fornito dettagli oltre a quanto condiviso sui canali online, lasciando in sospeso le possibili conseguenze legali e personali.

La tensione tra Sonia Bruganelli e Marco Salvati è ormai esplosa pubblicamente e, questa volta, il confronto si sta consumando direttamente sui social. Nel pieno di giorni molto delicati per la produttrice televisiva, impegnata accanto alla f iglia Silvia ancora ricoverata in ospedale, una semplice chat privata ha acceso una nuova polemica destinata a far discutere. Da una parte la rabbia di Sonia, dall’altra la replica durissima dell’autore tv, che ora tira in ballo persino un possibile reato. Ricapitoliamo i fatti: Sonia Bruganelli è furiosa con Marco Salvati, ecco il motivo. Negli ultimi giorni Sonia Bruganelli ha condiviso sui social alcuni momenti molto intimi legati al ricovero della figlia Silvia, mostrando fotografie dalla stanza d’ospedale e pubblicando riflessioni piuttosto amare. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Bruganelli – Salvati, è guerra! Sonia mostra le chat private, lui l’accusa di aver commesso un reato: come finirà?

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Bruganelli–Salvati, è guerra! Sonia mostra le chat private, lui laccusa di aver commesso un reato

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