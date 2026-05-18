Sonia Bruganelli ha pubblicato online alcune chat private rivolte a Marco Salvati, accompagnando il tutto con parole molto dure. La donna ha definito Salvati una “schifo di persona” in un messaggio che ha poi condiviso sui social, scatenando una reazione immediata da parte degli utenti. La diffusione delle conversazioni risale a poco tempo fa e ha generato numerosi commenti, dando origine a un acceso confronto tra gli utenti della piattaforma.

Un messaggio privato diventato pubblico e una reazione durissima che ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Sonia Bruganelli è tornata al centro dell’attenzione dopo aver condiviso nelle sue storie Instagram una chat ricevuta da Marco Salvati, con il quale i rapporti si sarebbero ormai incrinati da tempo. Il motivo dello scontro affonderebbe le radici in vecchie tensioni personali e professionali, ma questa volta a far esplodere la polemica sarebbe stato il riferimento alla figlia Silvia, ricoverata e operata nei giorni scorsi. Sonia Bruganelli è furiosa con Marco Salvati: prima pubblica la chat privata, poi l’affondo. Nelle sue storie Instagram, Sonia Bruganelli ha mostrato ai follower il messaggio ricevuto da Marco Salvati, che le chiedeva notizie della figlia Silvia dopo il ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sonia Bruganelli è una furia, parole pesantissime contro Marco Salvati: «Schifo di persona», pubblica le chat private

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