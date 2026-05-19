Briglia d’Oro 2026 E’ Fabio Pisacane l’allenatore scelto dall’Aiac senese
La sezione Aiac di Siena ha deciso di premiare Fabio Pisacane con la Briglia d’Oro 2026. La scelta è stata ufficializzata nelle scorse settimane, confermando il riconoscimento per il suo ruolo all’interno del calcio. Pisacane ha ricevuto il premio durante un evento organizzato dalla sezione locale dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. La cerimonia si è svolta in presenza di numerosi rappresentanti del settore e di appassionati di calcio.
E’ Fabio Pisacane, la Briglia d’Oro 2026. La sezione Aiac di Siena ha scelto di premiare l’allenatore del Cagliari perché ‘oltre alle ottime e riconosciute qualità tecniche, ha sempre mostrato un lato umano di innegabile valore, affrontando a testa altissima ogni complicata sfida che la vota gli ha posto davanti come ostacolo’. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 12 giugno alle Volte di Vico Bello. La serata sarà anticipata, nel pomeriggio, alle 18, da uno stage tenuto proprio da mister Pisacane. L’evento sarà presentato da Marina Presello e da Giovanni D’Agostino. Mister Pisacane, riceve il testimone, nell’Albo d’Oro della... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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