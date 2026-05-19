Briglia d’Oro 2026 E’ Fabio Pisacane l’allenatore scelto dall’Aiac senese

La sezione Aiac di Siena ha deciso di premiare Fabio Pisacane con la Briglia d’Oro 2026. La scelta è stata ufficializzata nelle scorse settimane, confermando il riconoscimento per il suo ruolo all’interno del calcio. Pisacane ha ricevuto il premio durante un evento organizzato dalla sezione locale dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. La cerimonia si è svolta in presenza di numerosi rappresentanti del settore e di appassionati di calcio.

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