Prima della partita contro il Bologna, il centrocampista del Cagliari ha espresso gratitudine nei confronti di Pisacane, sottolineando che gli ha dato fiducia e definendo l’allenatore come una persona e un tecnico competente. Adopo ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, commentando il suo stato d’animo e la sua collaborazione con il presente staff tecnico. La sfida di questa giornata rappresenta il 35° turno di Serie A per la stagione 202526.

Mercato Milan: 100 milioni per tornare grande. Quali sono i tre grandi obiettivi dell’estate rossonera, il piano è stato svelato! Mercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Due club si sono già fatti avanti! Cagliari, Pisacane non ha dubbi: «L’obiettivo è quello di salvare la squadra, poi se a 4 giornate dalla fine c’è margine non è sicurezza ma responsabilità» Roma all’esame Fiorentina con un occhio all’infermeria: Gasperini ritrova un big, ma c’è già un’assenza certificata e un altro dubbio.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari, Adopo ringrazia Pisacane: «Mi ha dato fiducia, è una brava persona e un bravo allenatore!»

Cremonese-Cagliari, Adopo dimezza lo svantaggio

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