Napoli Rastelli | Conte predestinato Pisacane? Un allenatore nato

Massimo Rastelli ha commentato il percorso di Antonio Conte, definendolo un predestinato, e ha parlato di Fabio Pisacane come di un allenatore nato. Le sue parole si concentrano sui successi e sulle caratteristiche di questi due allenatori, evidenziando il loro talento e il modo in cui hanno affrontato la carriera nel calcio italiano. Rastelli ha espresso considerazioni sul ruolo e sulla personalità di entrambe le figure nel panorama calcistico nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un filo invisibile lega tre protagonisti del calcio italiano: Antonio Conte, Fabio Pisacane e Massimo Rastelli. Un intreccio di storie, intuizioni e percorsi che si incrociano tra campo e panchina. Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino, è stato proprio Rastelli a incrociare e, in parte, indirizzare le carriere dei due tecnici oggi protagonisti in Serie A. Bruno Majorano su Il Mattino ricostruisce un rapporto che nasce da lontano, tra intuizioni e scelte decisive. «Mi aveva impressionato», racconta Rastelli parlando di Conte, come riportato da Bruno Majorano su Il Mattino, ricordando i tempi dell’Arezzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Rastelli: «Conte predestinato. Pisacane? Un allenatore nato» Articoli correlati Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari Pisacane(Adnkronos) – Ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, aggredito il padre. Fabio Pisacane, a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del CagliariIl fratello e il padre dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, son stati feriti la scorsa notte in vico Tre Re a Toledo, nei Quartieri... Contenuti e approfondimenti su Napoli Rastelli Conte predestinato... Discussioni sull' argomento Cagliari-Napoli, Rastelli: Quando dissi al Sorrento di prendere Conte; Cagliari-Napoli, il derby di Rastelli tra Conte e Pisacane. Cagliari-Napoli, Rastelli: «Quando dissi al Sorrento di prendere Conte»C’è un legame a doppio filo tra Massimo Rastelli, Fabio Pisacane e Antonio Conte. L’ex attaccante del Napoli, infatti, è stato l’allenatore che ha lanciato ... ilmattino.it Cagliari-Napoli, il derby di Rastelli tra Conte e PisacaneMassimo Rastelli racconta il suo speciale derby in Cagliari-Napoli di Antonio Conte e Pisacane. Tra aneddoti storici e rivalità. stylo24.it Il #Napoli non trova un clean sheet da due mesi: il dato che non piace a Conte x.com Noa Lang, paura per l'attaccante ex Napoli: il dito sanguinante, le urla di dolore e la corsa in ospedale - facebook.com facebook