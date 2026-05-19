Brescia prodotti irregolari in un market etnico | sequestro di 670 kg di alimenti e maxi-multa

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brescia, durante un controllo in un mercato etnico sono stati trovati e sequestrati 670 kg di alimenti non conformi alle norme di sicurezza alimentare. I prodotti erano presenti sugli scaffali e nei magazzini del negozio, pronti per essere venduti senza le necessarie certificazioni. Sono state comminate sanzioni amministrative di dimensioni significative e sono state avviate le procedure per la distruzione della merce non idonea. L’intervento si inserisce in un’attività di verifica sul rispetto delle normative sanitarie nel settore alimentare.

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Brescia – Sugli scaffali e nei magazzini c’erano 670 kg di alimenti non idonei ad essere venduti. Sono stati tutti sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di Brescia, in collaborazione con i militari del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di Bergamo, che hanno effettuato un servizio straordinario di controllo finalizzato alla verifica della regolarità della filiera agroalimentare e alla tutela dei consumatori. Nel corso dell’attività ispettiva è stato passato al setaccio un esercizio commerciale etnico di via Dalmazia a Brescia. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare numerose violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, tracciabilità dei prodotti e corretta informazione al consumatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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