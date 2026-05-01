Nella giornata del primo maggio 2026, le forze dell'ordine di Brescia hanno confiscato un grande quantitativo di prodotti per la cura del corpo che non rispettavano le norme di sicurezza previste dal Codice del consumo. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a verificare la conformità degli articoli venduti sul territorio, con sanzioni che possono arrivare fino a 25.000 euro per le violazioni riscontrate.

Brescia, 1 maggio 2026 – Maxi sequestro di articoli non conformi al Codice del consumo nel corso di un' operazione della Guardia di finanza di Brescia, nell'ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate alla tutela dei consumatori e del mercato. L'intervento è stato eseguito dai "baschi verdi" del Gruppo di Brescia che, sulla base di specifici indicatori di rischio approfonditi nel corso dell'attività info-investigativa, hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale situato in citta', nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'ispezione ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro amministrativo 758 prodotti, tra cui creme per il corpo, saponi e oli idratanti o per massaggi, risultati privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana previste dalla normativa a tutela del consumatore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, prodotti per la cura del corpo irregolari e non sicuri: maxi sequestro e sanzioni fino a 25mila euro

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