Gleison Bremer, difensore attualmente sotto contratto con la Juventus, è al centro di discussioni riguardo alla sua possibile cessione. Il club ha eseguito alcune valutazioni interne sul giocatore e ha stabilito un prezzo ufficiale per eventuali trattative di trasferimento. La situazione è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali, senza ulteriori commenti o motivazioni ufficiali.

Bremer Juve, Gleison è diventato cedibile: le valutazioni interne e il prezzo fissato dal club. Anche il giocatore potrebbe aprire all’addio. La dirigenza della Juventus è in una fase di profonde valutazioni per pianificare la prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo primario è reperire i fondi necessari per rinforzare la rosa, tenendo presente una chiara certezza di base: Kenan Yildiz è l’unico elemento considerato assolutamente incedibile. Soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, di fronte a offerte economicamente rilevanti, il club torinese si troverebbe costretto a prendere in considerazione qualsiasi potenziale partenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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