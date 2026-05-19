Brava Innovation Hub | a Novara 12 settimane di formazione per le migliori startup guidate da donne

Da novaratoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara, dieci startup guidate da donne, specializzate in tecnologie deep tech e progetti a impatto sociale, avranno a disposizione un percorso di accelerazione di dodici settimane. La formazione, della durata di tre mesi, sarà rivolta alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento come le migliori del settore. L'iniziativa mira a supportare le startup femminili attraverso un programma di formazione intensivo, che si svolgerà nel Brava Innovation Hub.

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Dieci startup a trazione femminile, specializzate in tecnologie deep tech e progetti a impatto sociale, inizieranno un percorso di accelerazione di dodici settimane a Novara. Le aziende sono state selezionate da Invitalia attraverso una call nazionale che ha raccolto 137 candidature da tutta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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