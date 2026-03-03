Arezzo 8.282 imprese femminili | tengono le aziende guidate da donne ma calano dello 0,9%

A Arezzo ci sono attualmente 8.282 imprese gestite da donne, un dato che conferma la tenuta del settore femminile nel tessuto imprenditoriale locale. Nonostante la resistenza, il numero di aziende femminili registra comunque una diminuzione dello 0,9 per cento rispetto al passato. I dati sono stati diffusi alla vigilia dell’8 marzo, evidenziando la presenza stabile di imprese guidate da donne nella regione.

Tra calo contenuto e nuovi spazi nei servizi avanzati, 8.282 imprese guidate da donne confermano il loro peso strategico nell'economia provinciale, tra sfide demografiche e mercati internazionali in evoluzione Alla vigilia dell'8 marzo, i numeri raccontano un'imprenditoria femminile che resiste e si riorganizza, pur in un contesto economico complesso.

