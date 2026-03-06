Serie B Interregionale Bramante piazza un colpo d’autore Nicolini | A Pescara gran rimonta

La squadra Bramante ha ottenuto una vittoria contro Pescara nella Serie B Interregionale, con un risultato che ha sorpreso per la rimonta finale. Il coach Nicolini ha commentato l’incontro, sottolineando come la formazione abbia saputo reagire dopo un inizio difficile, sfruttando al meglio le occasioni di contropiede e transizione. La partita si è conclusa con la conquista di due punti importanti.

È felice Massimiliano Nicolini, coach d Bramante dopo l’ultima vittoria contro Pescara: "Siamo riusciti a portare a casa 2 punti contro una buonissima squadra che nel primo quarto ci ha messo in grossa difficoltà riuscendo a giocare tanto in contropiede e in transizione". "Nella seconda metà della prima frazione – aggiunge – in cui eravamo sotto di 10 punti, ovvero 5-15, siamo stati in grado di produrre un parziale importante, in particolar modo nel secondo quarto con un parziale di 20-6 che ci ha permesso di riaprire la partita e quel break oltre che essere stato frutto di un attacco più preciso è stato prodotto con il lavoro della difesa con l’uso della zona che ha rallentato la corsa di Pescara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

