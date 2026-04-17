Su Rai va in onda una nuova docuserie dedicata all’Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare italiana spesso descritto come il più bello del mondo. La serie ripercorre le fasi di un’impresa storica legata alla nave, offrendo uno sguardo dettagliato sulla sua storia e le sue caratteristiche. La produzione si concentra sugli aspetti tecnici e sulla vita a bordo, senza interpretazioni o commenti personali.

L’ Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare italiana conosciuto come la nave più bella del mondo, è protagonista di una docuserie che racconta un’impresa storica senza precedenti. Vespucci – il viaggio più lungo va in onda su Rai 3 in prima serata questa sera e il 24 aprile 2026, con la possibilità di vedere gli episodi anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Il documentario, diretto da Flavio Maspes che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme ad Armando Maria Trotta, narra l’epopea di un viaggio durato quasi due anni, dal luglio 2023, quando la nave è salpata da Los Angeles. Un’avventura che ha toccato cinque continenti, attraversato 30 paesi e fatto scalo in 35 porti diversi, portando il tricolore e il Made in Italy in ogni angolo del pianeta.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Il veliero più bello del mondo”: su Rai la docuserie sull’epica impresa dell’Amerigo Vespucci

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“Vespucci - Il viaggio più lungo” L’impresa di Nave Amerigo Vespucci, il racconto di un’Italia che attraversa il mondo. In prima serata su #Rai3, venerdì 17 e venerdì 24 aprile. In boxset dal 17 aprile su #RaiPlay. Regia di Flavio Maspes, voce narrante di Luca x.com