Bradisismo – Aggiornamento e commento al bollettino settimanale

Nelle ultime ore si è registrata una lieve attività sismica, principalmente concentrata nell’area interessata dalla sequenza di ieri notte. La micro sismicità risulta collegata a quell’evento e non si osservano segnali di una continuazione attiva della spinta tettonica. Il bollettino settimanale fornisce aggiornamenti su questa situazione, che rimane sotto osservazione. La situazione resta sotto controllo, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

“C’era una volta. Dive e Donne del Cinema Italiano” Visioni oniriche al Femminile Nelle ultime ore c’è stata ancora un pochino di micro sismicità ma si è concentrata prevalentemente nell’area della sequenza sismica di ieri notte, è da ritenersi dunque consequenziale a quell’evento più che l’espressione di una spinta che continua (in questi casi possono anche confondersi). Quando c’è un evento energetico è normale che vi siano delle repliche soprattutto poi in quell’area costituisce una discontinuità litologica notevole tra il blocco trachitico del Monte Olibano e le vulcaniti meno compatte dell’area Solfatara Pisciarelli. A guardare meglio lo storico dell’area l’evento più recente riconducibile a questo volume sismogenetico risale probabilmente all’autunno. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Bradisismo bollettino settimanale INGV 19-25 gennaioI dati del monitoraggio confermano le attese, una fase di minore energia della spinta.

Leggi anche: Bradisismo: bollettino settimanale 23/01-01/03