Il Bournemouth ha mostrato interesse per il giovane centrocampista della Fiorentina, nato nel 2006, e ha avviato i primi contatti con il club italiano. La società inglese sta valutando il profilo del giocatore in vista della prossima stagione, mentre la situazione rimane in evoluzione e non sono ancora stati definiti dettagli ufficiali o possibili accordi. La trattativa, ancora in fase iniziale, coinvolge le parti interessate e potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

Clamoroso Napoli: Antonio Conte ha deciso di lasciare il club a fine stagione! Atalanta, colpo di scena per il settore giovanile: arriva Sbravati grazie a.Giuntoli Guardiola lascia il Manchester City, la fine di un’era! Le 10 dichiarazioni più iconiche del tecnico spagnolo Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bournemouth, occhi su Fortini: il classe 2006 della Fiorentina tra i profili valutati per la prossima stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bournemouth, Marco Rose nuovo allenatore per la prossima stagione: è ufficiale! Subentrerà lui in estate a Iraola

Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Bournemouth! Contratto triennale a partire dalla prossima stagione: la nota ufficialeLewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Pio Esposito Inter,...