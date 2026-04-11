Arsenal sconfitta pesante col Bournemouth | ora il Manchester City può riaprire la lotta al titolo!

L'Arsenal ha perso per 2-1 in casa contro il Bournemouth all'Emirates Stadium, subendo una sconfitta significativa nella corsa al titolo in Premier League. Con questo risultato, il Manchester City ha la possibilità di riaprire la lotta per il primo posto in classifica. La partita ha visto l'Arsenal subire due reti mentre il Bournemouth ha segnato una rete sola, portando al risultato finale.

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