Everton – Manchester City 3-3 | l’Arsenal riceve un enorme aumento del titolo

Nella Premier League, il match tra Everton e Manchester City si è concluso con un punteggio di 3-3. La partita ha visto entrambe le squadre segnare più volte, mantenendo alta la tensione fino al fischio finale. La gara ha avuto un impatto sulla classifica, in particolare per la corsa al titolo dell’Arsenal, che ha beneficiato di questa situazione. I tifosi e gli appassionati hanno seguito con attenzione l’incontro, che si è svolto in un clima di grande emozione.

2026-05-04 23:09:00 Il web non parla d’altro: Il Manchester City ha subito una battuta d’arresto potenzialmente decisiva nella corsa al titolo della Premier League quando è stato costretto ad un emozionante pareggio per 3-3 contro l’Everton. Il City, imbattuto in trasferta contro l’Everton dal 2017 nella prima stagione in carica di Guardiola, sembrava essere sulla buona strada per rimanere effettivamente testa a testa con l’Arsenal quando Jeremy Doku ha dato loro il vantaggio in modo sublime al 43?. Eppure un disastroso periodo di 13 minuti nel secondo tempo ha girato la partita in favore dell’Everton. Per prima cosa Thierno Barry si è avventato su un terribile passaggio all’indietro di Marc Guehi per pareggiare le cose, prima che Jake O’Brien completasse la rimonta con un colpo di testa sul primo palo da calcio d’angolo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Everton – Manchester City 3-3: l’Arsenal riceve un enorme aumento del titolo Notizie correlate Premier League, è sfida totale: Arsenal e Manchester City in corsa per il titolo l duello tra Mikel Arteta e Pep Guardiola si fa sempre più avvincente: l’Arsenal, a 61 punti, prova a difendere il primato dall’assalto del... Guarda: Erling Haaland diventa virale cantando dopo la vittoria del Manchester City contro l’Arsenal nella corsa al titoloBreaking: Erling Haaland, il cui gol nel secondo tempo si è rivelato vincente, è stato visto cantare “Ooh, I’ve got a good feeling” direttamente in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pronostico Everton-Manchester City: analisi, quote e consigli; Premier League: risultati, gol e highlights della 35^ giornata; Pronostico Everton-Manchester City: analisi e probabili formazioni 04/05/2026 Premier League; quote Everton Manchester City: il pronostico sui Citizens. Pazzesco Manchester City: 3-3 con l'Everton a tempo scaduto, ma l'Arsenal scappa a +5 e vede la Premier LeagueL'Everton accarezza il ribaltone contro il Manchester City con un secondo tempo da urlo ma si fa raggiungere sul 3-3 nelle battute finali del match da un super goal di Doku.E' un risultato che tuttavi ... calciomercato.com Folle City, salvato al 96' da Doku: l'Arsenal resta in testa da soloI Citizens rischiano la beffa, si salvano in extremis ma i Gunners hanno le redini della vetta. Prosegue lo sprofondo dei Blues: 5 ko filati ... tuttosport.com Il Manchester City ha appena perso la Premier Clamoroso pareggio in extremis contro l'Everton: ora l'Arsenal ha il destino nelle sue mani - facebook.com facebook Calciomercato Milan, Akè verso l'addio al Manchester City: occasione per i rossoneri #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com