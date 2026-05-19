Botte e foto di cadaveri alla ex poliziotto di Latina a processo | Ti butto l'acido sul viso

Un poliziotto di Latina è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver perseguitato la sua ex compagna, una donna della zona, che ha presentato denuncia dopo aver subito mesi di violenze e minacce. Durante il procedimento, sono state riportate testimonianze di aggressioni fisiche, tra cui botte, e di comportamenti intimidatori. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e degli organi giudiziari, che hanno avviato le indagini e avviato il processo.

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