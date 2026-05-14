Avvocato a processo per aver diffuso foto intime di una sua praticante | Tiziana Cantone ti fa un baffo

Un avvocato è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver diffuso immagini intime di una sua ex praticante. Secondo le accuse, l'avvocato avrebbe perseguitato la donna dopo una relazione breve e avrebbe condiviso le sue foto private con amici e parenti. La vicenda ha attirato l'attenzione per la gravità delle accuse e per il confronto con casi di violazione della privacy e cyberbullismo.

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