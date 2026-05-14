Avvocato a processo per aver diffuso foto intime di una sua praticante | Tiziana Cantone ti fa un baffo
Un avvocato è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver diffuso immagini intime di una sua ex praticante. Secondo le accuse, l'avvocato avrebbe perseguitato la donna dopo una relazione breve e avrebbe condiviso le sue foto private con amici e parenti. La vicenda ha attirato l'attenzione per la gravità delle accuse e per il confronto con casi di violazione della privacy e cyberbullismo.
L'avvocato secondo l'accusa avrebbe perseguitato la sua ex praticante, al termine di una breve relazione sentimentale e avrebbe inviato delle sue foto intime ad amici e parenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Amare non è un alibi per perseguitare”: condannato per aver molestato la ex e diffuso foto intime online
De Rossi dopo aver battuto la “sua” Roma: “Una cosa che mi rende felice, non devo giustificarmi”Daniele De Rossi senza giri di parole dopo la vittoria del Genoa contro la "sua" Roma: "Non voglio dire che non mi dispiace che loro siano...
Si parla di: Revenge porn, avvocato a processo per aver diffuso i video della praticante: Arriva la tempesta.
Avvocato a processo per aver diffuso foto intime di una sua praticante: Tiziana Cantone ti fa un baffoL'avvocato secondo l'accusa avrebbe perseguitato la sua ex praticante, al termine di una breve relazione sentimentale e avrebbe inviato delle sue foto ... fanpage.it
Suicida per video hard, chiesto il processo per il fidanzato di Tiziana CantoneLa procura di Napoli ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Sergio Di Palo, il fidanzato di Tiziana Cantone, morta suicida in seguito alla diffusione dei video hard. Le ipotesi di reato ... notizie.tiscali.it