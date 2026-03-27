Il poliziotto Simone Scipio morto in Grecia svolta nel caso | Alla guida del quad c'era l'amico

Nuova perizia sull'incidente avvenuto a Mykonos che ha causato la morte di un poliziotto di Roma. La ricostruzione indica che alla guida del quad c’era un amico del poliziotto. Un collega è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. La vicenda ha portato a un aggiornamento nelle indagini sulla tragedia avvenuta in Grecia.