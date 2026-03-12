Frana in via Baronese Parte il consolidamento

È stato avviato il cantiere per il consolidamento della frana in via Baronese, nell’area tra le scuderie di Villa del Barone e l’Agriturismo San Giorgio. La riparazione interessa il tratto di strada interessato dal movimento di terra. L’intervento riguarda le operazioni di messa in sicurezza e il rafforzamento della zona colpita. Il lavoro è iniziato in queste ore e proseguirà nelle prossime settimane.

È iniziato il cantiere di ripristino della frana in via Baronese, nel tratto tra le scuderie di Villa del Barone e l’Agriturismo San Giorgio. L’ intervento di consolidamento del versante a valle della strada che era franato è stato progettato dal Comune di Montemurlo ed i lavori, iniziati da alcuni giorni, stanno procedendo rapidamente. Il cantiere prevede il rifacimento del contenimento e del muro di sostegno della strada ed ha un quadro economico di circa 200 mila euro, finanziato, a seguito dell’elaborazione di un progetto da parte del Comune di Montemurlo, dal Documento operativo di difesa del suolo della Regione Toscana per circa 190mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frana in via Baronese. Parte il consolidamento Articoli correlati Montemurlo, partito il cantiere per la frana in via Baronese: costerà 200mila euroMontemurlo (Prato), 11 marzo 2026 – È in corso il cantiere per il ripristino della frana in via Baronese, col consolidamento del versante a valle... Leggi anche: Frana in via Baronese, terminati i lavori di messa in sicurezza Una selezione di notizie su Frana in via Baronese Parte il... Temi più discussi: Montemurlo, partito il cantiere per la frana in via Baronese: costerà 200mila euro; Frana in via Baronese, al via i lavori di consolidamento del versante; Frana in via Baronese. Parte il consolidamento; Montemurlo partito il cantiere per la frana in via Baronese | costerà 200mila euro. Montemurlo, partito il cantiere per la frana in via Baronese: costerà 200mila euroProcede anche il consolidamento della strada nei pressi delle scuderie di Villa del Barone. Sopralluogo del sindaco Calamai e dell’assessore Vignoli ... lanazione.it Frana in via Baronese, terminati i lavori di messa in sicurezzaConclusa la sistemazione della frana di via Baronese. Sopralluogo del sindaco Simone Calamai nella zona collinare, dove si è appena concluso l’intervento di ripristino della frana di una porzione di ... lanazione.it Una frana si è formata nell’area che ospita il Muos, il sistema di comunicazioni satellitari militari degli Stati Uniti, a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. "Colpendo qui, colpirebbero la direzione e il comando delle forze armate americane e anche degli alleati. - facebook.com facebook #TG2000 - A #Niscemi torna il Capo della Protezione Civile. La frana è in movimento #11marzo #Mattarella #Musumeci #Sicilia #ProtezioneCivile #Schifani #TV2000 @tg2000it @DPCgov @DrpcSicilia x.com