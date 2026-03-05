Dopo la frana lavori di consolidamento sulla Cassia sud | FOTO E VIDEO

Dopo la frana avvenuta il 21 febbraio sulla Cassia sud a Viterbo, i vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area. Da allora sono in corso lavori di consolidamento della parete, finalizzati al ripristino definitivo della strada. Le operazioni coinvolgono mezzi e tecnici specializzati, e si concentrano nella zona interessata dall’evento naturale.

In seguito al cedimento del 21 febbraio, sono entrati in funzione i macchinari Anas per fissare le reti di protezione e mettere in sicurezza il versante Dopo la frana del 21 febbraio, che ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, sono iniziati gli interventi strutturali per il ripristino definitivo della parete lungo la Cassia sud a Viterbo. Il cantiere è stato allestito per rispondere ai danni causati dall'ondata di maltempo, con l'obiettivo di stabilizzare il fronte roccioso ed evitare nuovi smottamenti, che potrebbero mettere a rischio la circolazione su una delle strade più importanti della città.