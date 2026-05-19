Borseggi nei ristoranti e finestrini infranti | 11 arresti tra San Pietro e l' Aurelio

Negli ultimi mesi, tra le aree di San Pietro e l'Aurelio, sono stati effettuati 11 arresti legati a borseggi nei ristoranti e a furti con danni ai veicoli, come i finestrini infranti. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in stazioni, autobus e locali pubblici, specialmente da fine marzo, quando l’area è stata dichiarata zona rossa a tutela rafforzata. Le attività di contrasto sono proseguite con operazioni mirate per garantire maggiore sicurezza.

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