Borseggi nei ristoranti e finestrini infranti | 11 arresti tra San Pietro e l' Aurelio

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, tra le aree di San Pietro e l'Aurelio, sono stati effettuati 11 arresti legati a borseggi nei ristoranti e a furti con danni ai veicoli, come i finestrini infranti. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in stazioni, autobus e locali pubblici, specialmente da fine marzo, quando l’area è stata dichiarata zona rossa a tutela rafforzata. Le attività di contrasto sono proseguite con operazioni mirate per garantire maggiore sicurezza.

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Stazioni, bus e ristoranti nell'area compresa fra l'Aurelio e San Pietro. La prima diventata dalla fine del mese di marzo “zona rossa a tutela rafforzata”. Questi i luoghi dove i borseggiatori hanno preso di mira i turisti in visita alla Città Eterna. Sette i manolesta finiti in manette, altri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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