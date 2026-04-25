Borseggi senza sosta raffica di arresti da parte dei carabinieri tra piazza Venezia e Colosseo

Nella zona tra piazza Venezia e il Colosseo, i carabinieri hanno arrestato sei persone durante controlli mirati contro i reati predatori. Le operazioni sono state condotte nel corso di diverse attività di pattuglia e perquisizioni, con l’obiettivo di contrastare i borseggi e altre forme di microcriminalità. L’intervento si inserisce in un'azione più ampia di sicurezza mirata a garantire l’ordine pubblico nella zona centrale della città.

Sei persone sono finite in manette, in seguito a una serie di controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Roma contro i reati predatori. Borseggio a bordo del busIn Piazza Venezia, i militari hanno fermato in flagranza un cittadino romeno di 66 anni, senza fissa dimora e con.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Colosseo e Trevi, stretta dei carabinieri: sette arresti contro borseggi e droga Dalla fuga in auto alla pistola giocattolo: raffica di arresti e denunce dei CarabinieriNei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Borseggi a raffica, dai supermercati ai mercati settimanali: Rovigo presa d'assalto da professionisti dello sfilare i portafogli. Controlli rafforzatiROVIGO - Non bastassero gli aumenti dei furti nelle abitazioni e le continue truffe, riuscite o comunque tentate, soprattutto agli anziani, ultimamente Rovigo sta diventando teatro di borseggi. Ai ... ilgazzettino.it Raffica di furti e arresti tra Novoli e il centroRaffica di borseggi, furti e rapine negli ultimi dieci giorni in città. Ma anche di arresti da parte dei carabinieri. Il primo caso è il furto di cellulari a due turisti Usa, arrestati dai carabinieri ... lanazione.it