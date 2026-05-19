Borsa vola Avio | il tech spinge Milano mentre calano i titoli energy

Nella seduta di oggi sui mercati azionari, il titolo di una società aerospaziale ha registrato un aumento significativo grazie alla performance positiva del settore tecnologico, mentre i titoli del comparto energetico hanno mostrato un ribasso. Il rialzo di questa società ha portato a un incremento del valore di alcuni titoli legati all’industria aeronautica e spaziale. Nel frattempo, i titoli energetici, tra cui alcune delle principali compagnie del settore, hanno subito cali evidenti rispetto alle quotazioni di ieri.

? Punti chiave Come influirà il successo di Avio sui titoli Leonardo e Fincantieri?. Perché i titoli energetici come Eni e Saipem stanno perdendo terreno?. Quali rischi nascono per chi detiene azioni tecnologiche come STM?. Cosa determinerà il recupero dei titoli petroliferi nelle prossime sessioni?.? In Breve Avio +4%, Leonardo +2%, Inwit +2,6% e Fincantieri +1,7% trainano il comparto aerospaziale.. Ferrari +2%, Nexi +1,6%, Amplifon +1,1%, Unipol +1,1% e Mps +1% registrano rialzi.. Saipem -1%, Tenaris -1,1% ed Eni -0,7% calano per il prezzo del petrolio.. Prysmian -2,9% e Stm -1,9% scendono per prelievi di beneficio sul settore tech..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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