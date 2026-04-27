Borsa | Milano riduce il rialzo +0,2% corre Saipem pesa Avio

Nell'ultima ora di contrattazioni, l’indice Ftse Mib di Milano ha rallentato la sua crescita, salendo dello 0,2%. Tra le aziende più attive, Saipem ha registrato un aumento significativo, mentre il titolo Avio ha pesato sull’andamento generale del mercato. La giornata si è conclusa con movimenti più contenuti rispetto alle prime ore, segnando un cambiamento rispetto ai rialzi più consistenti di inizio sessione.

Riduce il rialzo Piazza Affari nell'ultima ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 47.755 punti mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 80 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,4 punti al 3,82%, quello tedesco di 2,9 punti al 3,02% e quello francese di 3,9 punti al 3,657%. Prosegue lo slancio di Saipem (+3,1%), spinta dagli analisti di Bloomberg che ne sottolineano la consistenza del portafoglio ordini, sia nel breve sia nel lungo termine. Seguono Bper (+2,41%), Moncler (+1,75%), Banco Bpm (+1,55%), Fincantieri (+1,45%), Buzzi (+1,3%) e Unicredit (+0,7%). Più caute Intesa (+0,4%), Mediobanca (+0,3%) e Montepaschi (+0,25%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate Borsa: Milano allunga il passo (+0,7%), sprint di Saipem, giù AvioAllunga il passo Piazza Affari in attesa dell'avvio dei listini Usa, con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,73% a 48mila punti. Borsa: Milano prosegue in rialzo, corre CucinelliLa Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei ed in scia con i rialzi dei mercati asiatici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Borse europee in verde su ottimismo per pace. A Milano ancora forti Mediobanca-MPS; Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in leggera flessione (-0,25%). Sul podio Saipem, Eni e Nexi. Avio il titolo peggiore; Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,2%), corre Saipem, pesa Avio; Borsa: Milano chiude in calo dello 0,63%. Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,2%), corre Saipem, pesa AvioRiduce il rialzo Piazza Affari nell'ultima ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 47.755 punti mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 80 punti, con il rendimento ... ansa.it Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,35%), balza Inwit, scivola Leonardo(ANSA) - MILANO, 07 APR - Piazza Affari riduce il rialzo dopo 4 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,35% a 45.789 punti. Scende a 87 punti lo spread tra Btp e Bund con il rendiment ... corrieredellosport.it World book day , Storytelling Avere un libro in borsa per me è una prassi, anche nelle shopper scolastiche: viaggio sempre come Rory Gilmore con un libro a portata di mano. Ma questo silent book, intitolato THIS IS NOT A BOOK, ha aperto degli scenari in - facebook.com facebook Guerra Roma-Parigi per la Borsa Italiana (sempre più svuotata). Cdp, azionista di Euronext che detiene Piazza Affari, contesta la nomina dell’ad ai francesi. Sciopero il 30.4. @nicolaborzi x.com