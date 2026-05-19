Una donna di Reggio Emilia ha subito il furto della sua borsa, lasciata temporaneamente nel veicolo mentre scaricava la spesa. All’interno della borsa si trovava anche un iPhone del valore di circa 1000 euro. La vittima ha raccontato di aver lasciato l’oggetto in auto per pochi minuti, senza rendersi conto che qualcuno avrebbe potuto approfittarne. Il furto si è verificato nel pomeriggio, appena dopo aver sistemato le buste sul pianerottolo di casa.

Reggio Emilia, 19 maggio 2026 – Neanche il tempo di appoggiare la busta della spesa sul pianerottolo di casa e le rubano la borsa dall’auto. Quanto accaduto a Caterina Coluccio, 67 anni e residente in via Alai, è purtroppo la normalità per chi vive in zona stazione. Coluccio, docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, è anche coordinatrice di uno dei gruppi di controllo di comunità del quartiere: “Domani (oggi, ndr) incontreremo il Prefetto e sarà l’occasione per tornare sul punto, sia per quanto riguarda la sicurezza sia sulla collaborazione con le forze dell’ordine, che potrebbe essere migliore». Il fatto è avvenuto venerdì sera, dieci giorni fa: “E da allora, nonostante io abbia chiesto conto più volte, non mi risulta siano stati presi provvedimenti o fatti accertamenti per individuare quella persona”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borsa rubata alla prof (con dentro l’iPhone da 1000 euro), la rabbia di Caterina: “L’avevo lasciata in auto mentre scaricavo la spesa”

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