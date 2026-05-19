Bonus ZES 2026 | contributi azzerati per 24 mesi nel Mezzogiorno

Dal primo gennaio 2024, le imprese che operano nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno potranno usufruire di un incentivo che prevede l’azzeramento dei contributi previdenziali per 24 mesi. La misura riguarda le aziende che assumono nuovi lavoratori e mira a favorire l’occupazione nel Sud Italia. Per accedere all’agevolazione, bisogna rispettare alcuni requisiti di incremento occupazionale netto, che viene calcolato considerando le assunzioni effettuate rispetto a un periodo di riferimento precedente. Le categorie di lavoratori coinvolte sono quelle con contratti a tempo indeterminato e a termine.

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