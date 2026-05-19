Bonus ZES 2026 | contributi azzerati per 24 mesi nel Mezzogiorno
Dal primo gennaio 2024, le imprese che operano nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno potranno usufruire di un incentivo che prevede l’azzeramento dei contributi previdenziali per 24 mesi. La misura riguarda le aziende che assumono nuovi lavoratori e mira a favorire l’occupazione nel Sud Italia. Per accedere all’agevolazione, bisogna rispettare alcuni requisiti di incremento occupazionale netto, che viene calcolato considerando le assunzioni effettuate rispetto a un periodo di riferimento precedente. Le categorie di lavoratori coinvolte sono quelle con contratti a tempo indeterminato e a termine.
? Domande chiave Quali categorie di lavoratori possono beneficiare dell'azzeramento dei contributi?. Come si calcola l'incremento occupazionale netto richiesto per l'agevolazione?. Perché il datore di lavoro non può cumulare questo bonus con altri sgravi?. Cosa succede se l'azienda sposta la sede fuori dalla ZES Unica?.? In Breve Target over 35 disoccupati da almeno due anni nelle dieci regioni ZES Unica.. Aziende con massimo dieci dipendenti e rispetto salari contratti collettivi nazionali.. Divieto licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione.. Esonero contributi INPS valido entro il 31 dicembre 2026 per subentri residui. 🔗 Leggi su Ameve.eu
BONUS 2026: ecco tutti quelli confermati e quelli ancora in attesa di decreto!
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