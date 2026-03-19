ZES Unica 2026 | Click Day il 31 Marzo se hai un’impresa o un’attività nel Mezzogiorno
Il 31 marzo si terrà il Click Day dedicato alle imprese e attività del Mezzogiorno che vogliono accedere alla ZES Unica 2026. Questa iniziativa permette alle aziende di presentare le domande per il rifinanziamento del Credito d’Imposta, una misura che riguarda il sostegno alle imprese presenti nelle Zone Economiche Speciali del Sud Italia. La data segna l’inizio della procedura per le richieste di agevolazioni.
Il 2026 si apre con una conferma fondamentale per il tessuto produttivo del Sud Italia: il rifinanziamento del Credito d'Imposta ZES Unica. Con una dotazione di 2,3 miliardi di euro per l'anno in corso, l'agevolazione rappresenta il principale motore per chi desidera investire in nuovi beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno. Ma attenzione: per accedere ai fondi non basta investire. Esiste un rigido calendario fiscale che culmina con l'apertura dello sportello il 31 marzo 2026. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere questa opportunità. La Zona Economica Speciale (ZES) Unica ricomprende i territori di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre ad alcune aree assistite di Abruzzo, Marche e Umbria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Articoli correlati
Zes Unica Mezzogiorno, la Sicilia tra le regioni strategiche: semplificazione e investimenti per il rilancio industrialeLa Zona Economica Speciale del Sud diventa modello nazionale: autorizzazione unica rapida, credito d’imposta fino al 2028 e oltre 30 miliardi di...
Zes Unica del Mezzogiorno, Bcp aderisce al protocollo Abi per facilitare il credito alle impreseLa Banca di Credito Popolare (Bcp) aderisce al Protocollo d’intesa tra Abi e la Struttura di missione Zes, rafforzando il proprio impegno nel...
Approfondimenti e contenuti su ZES Unica 2026 Click Day il 31 Marzo se...
Discussioni sull' argomento Credito d’imposta ZES Unica 2026 dal 31 marzo, ma il bonus pieno è a rischio; Bando formazione PMI Sud, chi può fare domanda.
ZES Unica 2026: Click Day il 31 Marzo, se hai un’impresa o un’attività nel MezzogiornoIl 2026 si apre con una conferma fondamentale per il tessuto produttivo del Sud Italia: il rifinanziamento del Credito d’Imposta ZES Unica. Con una dotazione di 2,3 miliardi di euro per l’anno in ... ilsipontino.net
Bonus ZES unica 2026/ Pubblicate le regole definitivePubblicate le regole per approvare il bonus ZES unica nel 2026, con requisiti e condizioni specifiche. Nel 2026 finalmente sono stati definite le regole per riconoscere il bonus della ZES Unica. A ... ilsussidiario.net
Tra mezz'ora (ore 12 del 18/3/2026) parte il click-day per l'ecobonus per motocicli e ciclomotori elettrici (ma anche no)... "una risposta concreta"... a come buttare soldi pubblici (nello specifico 30 milioni questo giro) #bonusacapocchia #pagapantalone #EcoBo x.com
Buoni per la #nonautosufficienza e buoni per gli #asilinido da oggi disponibili. Sono usciti gli avvisi per i buoni servizi della non-autosufficienza e per gli asili nido. Niente più "clickday": con i nuovi avvisi, i richiedenti avranno 30 giorni di tempo per poter caricar - facebook.com facebook