Bancarelle musica e creatività | torna il Via Roma Street market

Il Via Roma Street Market tornerà a marzo con un’edizione raddoppiata. La prima domenica di aprile, che coincide con la Pasqua, ha portato alla decisione di anticipare l’evento alla domenica precedente, 29 marzo, con orario dalle 9 alle 18. La manifestazione comprende bancarelle, musica dal vivo e spazi dedicati alla creatività, attirando visitatori e venditori nel quartiere.

A marzo il Via Roma Street Market raddoppia. Dato che la prima domenica di aprile coincide con la Pasqua, l’Associazione Quartiere Roma ha deciso di anticipare il mercatino a domenica 29 marzo, dalle 9 alle 18. A farla da padrone saranno le numerose bancarelle selezionate da Gina Pagnella in via Roma e ai giardini Merluzzo. Dalle 14 alle 18, l'atmosfera si scalda con il dj set firmato John Belpaese. Dalle 14.30 invece il noto illustratore Giovanni Freghieri disegnerà dal vivo davanti alla sede di Fabbrica & Nuvole: il ricavato sosterrà i progetti dell’Associazione Quartiere Roma. Dalle 15 ai Giardini Merluzzo, spazio al laboratorio da passeggio “Pittori all’aria aperta” con il Centro per le famiglie e Pappa e Pero, mentre per tutta la giornata le attività commerciali della zona resteranno aperte. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Bancarelle, musica e creatività: torna il Via Roma Street market Articoli correlati Tra vintage e antiquariato, torna il Via Roma street marketDopo due mesi di stop invernale, torna il Via Roma Street Market domenica 1° marzo in quartiere Roma: dalle ore 9 alle 17,30 il quartiere sarà... Torna il via Roma street market, le modifiche alla viabilitàRiparte il "Via Roma Street Market" e tornano in vigore, domenica 1° marzo e nelle successive date in programma nel corso dell'anno - il 29 marzo, 3... Valencia, Spain Fallas 2026 City Walk | 4K Walking Tour Aggiornamenti e notizie su Via Roma Street Discussioni sull' argomento Lonigo in festa: torna la storica Fiera tra tradizione, gusto e innovazione; Fiera di Lonigo: dalle macchine agricole alle corti del gusto, dai fiori agli stand gastronomici, e un grande mercato a cielo aperto. Bancarelle, musica e creatività: torna il Via Roma Street marketA marzo il Via Roma Street Market raddoppia. Dato che la prima domenica di aprile coincide con la Pasqua, l’Associazione Quartiere Roma ha deciso di anticipare il mercatino a domenica 29 marzo, dalle ... ilpiacenza.it Zona rossa, il festival anti degrado: musica e bancarelle in via Roma. Il sindaco: «Così restituiamo il quadrante alla famiglie»TREVISO - Una festa con cadenza di quindicinale, e se funziona anche settimanale, per contrastare il degrado proprio del cuore della zona rossa. Nasce da qui il progetto Via Roma in festa ideato ... ilgazzettino.it LO STREET FOOD DEL FESTIVAL DELL’ORIENTE DI ROMA UN VIAGGIO NEL GUSTO Sedersi a tavola al Festival dell'Oriente significa attraversare oceani e montagne senza muoversi da Roma. La cucina orientale è un mosaico di contrasti: dolce e pic - facebook.com facebook