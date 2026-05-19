bologna truffano anziani fingendosi carabinieri e portano via 60mila euro

A Bologna, in un'operazione che è durata meno di 12 ore, le forze dell'ordine hanno arrestato due sospetti coinvolti in una truffa ai danni di una coppia di anziani. I presunti truffatori avevano simulato un intervento dei carabinieri per convincere gli anziani a consegnare circa 60mila euro tra denaro e gioielli. La polizia stradale ha identificato i responsabili e ha recuperato parte del bottino, restituendolo agli anziani coinvolti nell’inganno.

Bologna, 19 maggio 2026 – In meno di 12 ore la polizia stradale di Bologna è riuscita a bloccare due presunti truffatori e a restituire a una coppia di anziani denaro e gioielli per un valore complessivo di circa 60mila euro. Un intervento che ha interrotto la fuga di due uomini di 41 e 38 anni campani, originari del Napoletano, accusati di aver messo a segno la classica truffa del “falso carabiniere”. La vicenda, secondo il racconto della Questura emiliana, si è consumata nel pomeriggio di sabato 16 maggio, quando una pattuglia della Sottosezione polizia stradale di Bologna ha fermato un’auto al casello di Casalecchio di Reno, lungo l’autostrada A1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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