Truffano un’anziana fingendosi carabinieri

Due uomini si sono presentati come carabinieri a un’abitazione e, con un pretesto, hanno fatto entrare una donna anziana. Uno di loro, approfittando della sua vulnerabilità, le ha sottratto un orologio d’oro e del denaro contante, senza che la vittima si rendesse conto di quanto stava accadendo. La donna si è accorta del furto solo successivamente, quando gli uomini erano ormai lontani.

Si sono finti carabinieri e uno di loro, senza che quella povera anziana potesse accorgersene, le ha sfilato un orologio d’oro e denaro contante. A colpire è stata la banda delle Ford Puma, che già da giorni sta mettendo a segno diversi colpi in tutto il Fermano con la vecchia scusa del finto agente delle forze dell’ordine. Il furto con destrezza è stato messo a segno in via Bonacchi, in zona stadio, ma questa volta la vittima si è accolta subito del raggiro ed ha immediatamente avvisato la polizia, che si è messa sulle tracce dei malviventi e sta stringendo il cerchio intorno alla banda. Erano da poco passate le 9,30 di ieri mattina quando un uomo, insieme ad un complice che lo aspettava in auto, spacciandosi per un militare dell’Arma, ha suonato alla porta di un’anziana che vive appunto in via Bonacchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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